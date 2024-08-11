Perubahan jadwal muktamar PKB yang tiba-tiba dinilai penuh kejanggalan dan terkesan ada yang ditutupi. Sebelumnya melalui Rakernas, PKB mengumumkan muktamar digelar akhir tahun 2024. Namun tiba-tiba Muktamar diajukan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Hal ini disampaikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf ketika ditanya wartawan, Minggu (11/8).

Gus Ipul yang juga pernah menjabat Sekjen PKB ini mengatakan, perubahan tiba-tiba ini menunjukkan ketidakkonsistenan serta adanya mismanajemen di internal elit PKB. Ini juga bagian sari perencanaan yang tidak baik. Ada sesuatu yang diputuskan secara spontan.

