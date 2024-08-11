Golkar diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Ketum di luar jadwal. Di tengah isu ini, muncul kabar Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketum Golkar.
Keputusan mundur itu akan disampaikan pada rapat pleno, Selasa (13/8/2024).
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketum Partai Golkar, Dito Ariotedjo tidak menjawab lugas. Dito Ariotedjo meminta untuk menunggu informasi resmi terkait isu ini.
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: Akira AW
