Breaking News! Airlangga Hartarto Dikabarkan Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Minggu 11 Agustus 2024 13:06 WIB
Golkar diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Ketum di luar jadwal. Di tengah isu ini, muncul kabar Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketum Golkar.  
 
Keputusan mundur itu akan disampaikan pada rapat pleno, Selasa (13/8/2024). 
 
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketum Partai Golkar, Dito Ariotedjo tidak menjawab lugas. Dito Ariotedjo meminta untuk menunggu informasi resmi terkait isu ini.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: Akira AW

