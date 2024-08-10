...

Gagal Persembahkan Medali di Olimpiade 2024, Eko Yuli: Saya Sudah Berusaha Maksimal

Hasnugara, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 21:31 WIB
Setibanya bersama pelatih di Tanah Air Eko Yuli Irawan mendapat sambutan dengan pengalungan bunga oleh pengurus PABSI, NOC, dan Kemenpora di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (10/08)
 
Eko Yuli juga mendapat sambutan dari istri tercinta dan kedua anaknya. Dirinya mengaku sangat kecewa tidak bisa memberikan medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Kini dirinya fokus untuk penyembuhan cederanya dan belum memikirkan pertandingan ke depannya
 
Reporter : Noerman Hasnugara
Produser : Febry Rachadi

