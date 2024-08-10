Setibanya bersama pelatih di Tanah Air Eko Yuli Irawan mendapat sambutan dengan pengalungan bunga oleh pengurus PABSI, NOC, dan Kemenpora di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (10/08)

Eko Yuli juga mendapat sambutan dari istri tercinta dan kedua anaknya. Dirinya mengaku sangat kecewa tidak bisa memberikan medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Kini dirinya fokus untuk penyembuhan cederanya dan belum memikirkan pertandingan ke depannya

Reporter : Noerman Hasnugara

Produser : Febry Rachadi

(rns)

