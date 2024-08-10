...

Rumor Bonus Rp6 Miliar untuk Peraih Emas Olimpiade, Stafsus Menpora: Masih Menunggu Arahan Presiden

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 08:31 WIB
Besaran bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 masih dikomunikasikan oleh Menpora Dito Ariotedjo ke Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Staff Khusus Menpora, Ardima Rama Putra, Jumat (9/8/2024).
 
Ia menyebut angka-angka yang beredar di masyarakat masih sebatas asumsi. Sebelumnya beredar kabar angka bonus peraih emas mencapai Rp6 miliar. Hal trsebut merujuk pada besaran bonus Olimpiade Tokyo. 
 
