Besaran bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 masih dikomunikasikan oleh Menpora Dito Ariotedjo ke Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Staff Khusus Menpora, Ardima Rama Putra, Jumat (9/8/2024).

Ia menyebut angka-angka yang beredar di masyarakat masih sebatas asumsi. Sebelumnya beredar kabar angka bonus peraih emas mencapai Rp6 miliar. Hal trsebut merujuk pada besaran bonus Olimpiade Tokyo.

