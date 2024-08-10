KCIC terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang dengan menghadirkan kemudahan lewat pengembalian dana pembatalan tiket dapat dilakukan calon penumpang pada hari yang sama atau pada saat tiket kereta dibatalkan.

Pembatalan tiket dapat dilakukan maksimal 2 jam sebelum keberangkatan. Dana akan dikembalikan sebesar 75 persen dari harga tiket.

