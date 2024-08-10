...

Melihat Pameran Arsip Kepresidenan di Taman Ismail Marzuki

Hadisti Nur Arifa, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 14:00 WIB
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Otorita lbu Kota Nusantara (OIKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan tentang Ibu Kota Negara dengan tema "Mari Kemari ke Nusantara!" pada 8-20 Agustus di Galeri Emiria Soenassa, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Utara.
 
Kontributor: Hadisti Nur Arifa

(fru)

