Sorak-sorai warga menyambut kelompok Kirab Bendera Pusaka, Sabtu (10/8/2024). Warga berbaris di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat menuju Patung Kuda.
Masyarakat sangat antusias ketika tim marching band berjalan. Tahun ini prosesi kirab sendiri menjadi lebih panjang.
Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU.
Reporter: Nur Khabibi
Video Editor: Muarif Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
