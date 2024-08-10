Sorak-sorai warga menyambut kelompok Kirab Bendera Pusaka, Sabtu (10/8/2024). Warga berbaris di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat menuju Patung Kuda.

Masyarakat sangat antusias ketika tim marching band berjalan. Tahun ini prosesi kirab sendiri menjadi lebih panjang.

Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU.

Reporter: Nur Khabibi

Video Editor: Muarif Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

