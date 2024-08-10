...

Melihat Suasana di Dalam Cawan Monas Jelang Prosesi Kirab Bendera Pusaka

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 10:00 WIB
Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi akan digelar, Sabtu (10/8/2024). Kirab akan digelar dari Monas Jakarta dan diterbangkan ke IKN. 
 
Ini adalah suasana di dalam cawan Monas. Seluruh personel dan materiel prosesi kirab siap di kedudukan. Tampak di dalam cawan berhias dekorasi kemerdekaan.
 
Tampak juga terdapat empat Paskibraka yang ditunjuk untuk membawa bakiak nantinya. Di luar cawan Monas sejumlah pengiring seperti marching band, dan pasukan berkuda pun telah bersiap di bawah Tugu Monas. 
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Video Editor: Muarif Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

