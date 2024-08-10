Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi akan digelar, Sabtu (10/8/2024). Kirab akan digelar dari Monas Jakarta dan diterbangkan ke IKN.

Ini adalah suasana di dalam cawan Monas. Seluruh personel dan materiel prosesi kirab siap di kedudukan. Tampak di dalam cawan berhias dekorasi kemerdekaan.

Tampak juga terdapat empat Paskibraka yang ditunjuk untuk membawa bakiak nantinya. Di luar cawan Monas sejumlah pengiring seperti marching band, dan pasukan berkuda pun telah bersiap di bawah Tugu Monas.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Video Editor: Muarif Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

