Masyarakat mulai berkumpul di sekitar kawasan patung kuda Jakarta, Sabtu (10/8). Mereka antusias untuk mengiringi Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi. Kirab sendiri akan dilakukan dari Monas Jakarta menuju IKN.

Warga datang lengkap dengan atribut berwarna merah putih. Warga juga dihibur dengan lagu-lagu Betawi ketika menunggu.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

