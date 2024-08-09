Atlet angkat besi Rizki Juniansyah memastikan medali emas kedua Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Ia total meraih angkatan 354 kg, Jumat (9/8/2024) dini hari. Rizki menjadi lifter pertama Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade.

Pencapaian ini diraihnya dalam penampilan debutnya di Olimpiade. Pencapaian ini membuat catatan prestasi Rizki makin panjang. Rizki mengawali karir dengan bergabung ke Pelatda POM Banten sejak 2019.

Rizki yang baru berumur 15 tahun sudah mengukir prestasi dengan menyabet medali perak di Kejuaraan Asian Youth Championship kelas 67 kg. Dia juga meraih medali emas di SEA Games 2023 pada kelas 73 kg.

Lalu meraih gelar juara di Junior World Championships selama dua musim beruntun, yakni pada 2021 dan 2022. Dia terus berjuang melanjutkan karir hingga akhirnya menjadi atlet pertama angkat besi Indonesia yang meraih emas Olimpide.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(rns)

