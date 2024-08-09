Kementerian PUPR Pamer kesiapan dan fasilitas 12 Rusun ASN yang telah selesai dibangun di IKN. Nantinya, 12 tower rusun ASN di IKN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus mendatang.

12 Rusun ASN tersebut disiapkan untuk mengakomodir pemindahan ASN pada tahap awal yang ditargetkan berlangsung mulai bulan September mendatang.

1 unit apartemen terdiri dari ruang kerja ruang keluarga, ruang tidur anak ruang makan, dan ruang tidur utama. Air yang disalurkan ke setiap unit apartemen juga bisa langsung diminum

KemenPUPR memastikan hingga akhir 2024 tower ASN akan rampung sebanyak 47 tower.

