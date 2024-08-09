...

Siap Manjakan ASN, Intip Desain Mewah dan Fasilitas Rusun di IKN

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 22:46 WIB
A A A
Kementerian PUPR Pamer kesiapan dan fasilitas 12 Rusun ASN yang telah selesai dibangun di IKN. Nantinya, 12 tower rusun ASN di IKN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus mendatang. 
 
12 Rusun ASN tersebut disiapkan untuk mengakomodir pemindahan ASN pada tahap awal yang ditargetkan berlangsung mulai bulan September mendatang.
 
1 unit apartemen terdiri dari ruang kerja ruang keluarga, ruang tidur anak ruang makan, dan ruang tidur utama. Air yang disalurkan ke setiap unit apartemen juga bisa langsung diminum
 
KemenPUPR memastikan hingga akhir 2024 tower ASN akan rampung sebanyak 47 tower. 
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini