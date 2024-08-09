Tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024 mengalami kesialan karena uang rombongan tim PBSI dicuri oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Manajer Tim Indonesia, Armand Darmadji, yang mengatakan kemalingan itu terjadi di Paris, Prancis.

Tas tersebut berisikan barang-barang berharga ludes termasuk paspor, dompet, kartu atm dan uang cash sebesar 53 ribu Euro atau hampir mencapai Rp950juta.

(rns)

