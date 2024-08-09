Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa media memiliki peran yang penting dan dominan untuk ikut aktif dalam mendorong keberhasilan nasional, khususnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan kegiatan “Dialog Bersama Menko Polhukam, Menkominfo, dan Pemimpin Redaksi Nasional di Ibu Kota Nusantara” di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2024).

Kontributor: Budi santosa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News