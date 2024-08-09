...

Jokowi Ungkap Kebahagiaan Veddriq dan Rizki Raih Emas Olimpiade: Pasti Ada Bonus

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 14:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengapresiasi dua atlet Indonesia yang berhasil menyumbangkan emas pada Olimpiade Paris 2024.
 
Dua emas yang dipersembahkan yakni dari atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor Speed putra dan lifter angkat besi Rizki Juniansyah menyelamatkan wajah Indonesia di Olimpiade Paris 2024
 
Jokowi menyebut bahwa akan ada bonus untuk Veddriq dan Rizki atas prestasi tersebut.
 
