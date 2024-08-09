Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengapresiasi dua atlet Indonesia yang berhasil menyumbangkan emas pada Olimpiade Paris 2024.

Dua emas yang dipersembahkan yakni dari atlet panjat tebing Veddriq Leonardo di nomor Speed putra dan lifter angkat besi Rizki Juniansyah menyelamatkan wajah Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Jokowi menyebut bahwa akan ada bonus untuk Veddriq dan Rizki atas prestasi tersebut.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Muarif Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News