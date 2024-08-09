Inilah momen Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan. Hal ini dilakukan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024). Gibran ditemani oleh Bacawawalkot Tangsel, Marshel Widianto.

Juga terlihat Artis Raffi Ahmad ikut mendampingi. Kehadiran Gibran pun turut disambut riuh warga. Warga berebutan untuk bersalaman hingga foto.

Kebersamaan Gibran dan Marshel seakan menjadi sinyal dukungan jelang Pilkada 2024 yang semakin mendekat.

