...

Blusukan Bareng Marshel Widianto di Tangsel, Gibran Beri Sinyal Dukungan?

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 14:00 WIB
A A A
Inilah momen Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan. Hal ini dilakukan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024). Gibran ditemani oleh Bacawawalkot Tangsel, Marshel Widianto.
 
Juga terlihat Artis Raffi Ahmad ikut mendampingi. Kehadiran Gibran pun turut disambut riuh warga. Warga berebutan untuk bersalaman hingga foto.
 
Kebersamaan Gibran dan Marshel seakan menjadi sinyal dukungan jelang Pilkada 2024 yang semakin mendekat.
 
Produser: Reza Ramadhan
Video Editor: Teguh Sugiarto

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini