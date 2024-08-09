...

Warga Serbu PLTA Jelok Timo yang Dikuras untuk Berburu

Nuri Salulu, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 13:30 WIB
Ribuan warga dari Kabupaten Semarang maupun luar kota Senin (5/8/24) pagi, sudah mendatangi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berada di Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka ini untuk ikut meramaikan pesta rakyat berupa panen ikan yang biasa dilakukan tiga tahun sekali.
 
Dengan hanya membayar tiket masuk Rp50.000, peserta dapat mencari ikan sebanyak-banyaknya sembari ikut membersihkan kolam. Kebanyakan para peserta ikut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jala.
 
Kontributor: Nuri Salulu

