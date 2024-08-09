...

Usai Bertemu Airlangga Ridwan Kamil Ngaku Dapat Kepastian Maju di Pilkada Jakarta

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 09:00 WIB
A A A
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan tertutup dengan Airlangga Hartarto, Kamis (8/8/2024). Usai bertemu Emil mengungkapkan dapat kepastian maju di Pilkada Jakarta.
 
Namun, Emil tak mengetahui kapan pengumuman resmi akan disampaikan. Pengumuman menunggu kesepakatan dari koalisi. Karena harus berbarengan dengan terpilihnya Calon Wakil Gubernur.
 
Produser: Reza Ramadhan
Video Editor: Teguh Sugiarto

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini