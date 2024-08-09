Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan tertutup dengan Airlangga Hartarto, Kamis (8/8/2024). Usai bertemu Emil mengungkapkan dapat kepastian maju di Pilkada Jakarta.

Namun, Emil tak mengetahui kapan pengumuman resmi akan disampaikan. Pengumuman menunggu kesepakatan dari koalisi. Karena harus berbarengan dengan terpilihnya Calon Wakil Gubernur.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(rns)

