Warga Sesetan Geger! Mantan Bupati Jembrana Dua Periode Ditemukan Tewas Bersama Istri dengan Kondisi Memprihatinkan

Indira Arri, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 08:00 WIB
Temuan mayat sepasang suami istri di dalam rumah membuat warga di Sesetan, Denpasar Selatan digegerkan , Kamis (8/8/2024) malam. Korban adalah Ida Bagus Ardana dan Istrinya yang merupakan Bupati Kabupaten Jembrana periode 1980-1985 dan 1985-1990, Temuan mayat berawal dari kecurigaan anak korban.
 
Ia tak dapat menghubungi orangtuanya selama beberapa hari. Anak korban bersama menantu mendatangi rumah dalam keadaan terkunci. Ia kemudian meminta petugas dari Polsek Denpasar Selatan membuka paksa pagar dan pintu setelah diperiksa tercium aroma tidak sedap.
 
Pasutri tersebut ditemukan meninggal di dua tempat terpisah di dalam rumah. Polisi belum memberikan keterangan terkait temuan kedua jenazah tersebut.
 
