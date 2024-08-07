Payung kertas menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Namun pembuatan payung kertas dengan lukisan beraneka warna mulai jarang ditemukan.

Upaya pelestarian dan membangkitkan kembali tradisi seni lukis payung kertas di Kaliwungu kini dikembangkan pada anak-anak untuk berkreasi menuangkan ide di atas payung kertas.

Kontributor: Edi Prayitno

Produser : Febry Rachadi

(rns)

