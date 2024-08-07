Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara/ di Ibu Kota Nusantara, IKN, Rabu (7-8-2024) sore

MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan ekslusif untuk masuk bersama Menko Polhukam ke dalam Istana Negara Nusantara dan melihat sejumlah ruangan disana

Pada kesempatan itu, Hadi Tjahjanto menjelaskan beberapa bagian Istana kepada MNC Portal juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti

Jurnalis iNews: Armydian Kurniawan

