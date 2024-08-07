Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara/ di Ibu Kota Nusantara, IKN, Rabu (7-8-2024) sore
MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan ekslusif untuk masuk bersama Menko Polhukam ke dalam Istana Negara Nusantara dan melihat sejumlah ruangan disana
Pada kesempatan itu, Hadi Tjahjanto menjelaskan beberapa bagian Istana kepada MNC Portal juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti
Jurnalis iNews: Armydian Kurniawan
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow