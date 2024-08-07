...

EKSKLUSIF! Menko Polhukam Ajak Cek Kesiapan Istana Negara di IKN Jelang Upacara HUT RI

Armydian Kurniawan, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2024 21:20 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara/ di Ibu Kota Nusantara, IKN, Rabu (7-8-2024) sore
 
MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan ekslusif untuk masuk bersama Menko Polhukam ke dalam Istana Negara Nusantara dan melihat sejumlah ruangan disana
 
Pada kesempatan itu, Hadi Tjahjanto  menjelaskan beberapa bagian Istana kepada MNC Portal juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti
 
Jurnalis iNews: Armydian Kurniawan

(rns)

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

