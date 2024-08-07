Kepolisian sektor Koja Polres Metro Jakarta Utara menggelar operasi kejahatan jalanan hingga juru parkir liar yang bikin resah masyarakat, Rabu (07/08/2024).
Dalam operasi ini polisi menyasar penyakit masyarakat seperti juru parkir liar, debt collector hingga pelaku pemalakan. Sedikitnya 36 orang diamankan dalam operasi hari ini.
Reporter: Rizki Faluvi
Produser : Febry Rachadi
(rns)
