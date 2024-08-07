Kapal perang KRI Banda Aceh-593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara HUT ke-79 di IKN dari Dermaga Kolinlamil Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari akademi TNI dan akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024.

Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam.

Host: Nata Arman

(fru)

