Viral Guru Aniaya Murid di Kota Malang

Deni Irwansyah, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2024 12:33 WIB
Inilah aksi kekerasan yang dilakukan seorang guru agama terhadap muridnya yang viral di media sosial. Dalam video, AK guru SMKN 12 Kota Malang ini tampak menekuk tubuh muridnya ke belakang.
 
Pihak sekolah menyesalkan tindakan guru yang dinilai berlebihan. Atas kejadian ini, pihak sekolah meminta maaf dan telah melakukan mediasi kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai.
 
Sang guru telah mengundurkan diri sementara Polresta Malang Kota bersama Dinsos Pemkot Malang akan memberikan bimbingan konseling terhadap siswa tersebut.
 
Kontributor: Deni Irwansyah

(fru)

