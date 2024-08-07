Okezone Updates dibuka dengan video seorang anggota Polantas tersangkut di bagian depan kap mobil hingga satu kilometer. Aksi pengemudi ugal-ugalan asal Jepara terhenti setelah dihadang warga.

Okezone Updates ditutup dengan tarian hip hop menyemarakkan Olimpiade Paris 2024. Pertunjukan "Dance of The Games" menjadi penampilan hiburan dan mewarnai panggung Trocadero.

Host: Nata Arman

