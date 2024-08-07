...

OKEZONE UPDATES: Polantas Terbawa di Kap Depan Mobil hingga Tarian Hip Hop Semarakkan Olimpiade 2024

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2024 07:50 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video seorang anggota Polantas tersangkut di bagian depan kap mobil hingga satu kilometer. Aksi pengemudi ugal-ugalan asal Jepara terhenti setelah dihadang warga.
 
Okezone Updates ditutup dengan tarian hip hop menyemarakkan Olimpiade Paris 2024. Pertunjukan "Dance of The Games" menjadi penampilan hiburan dan mewarnai panggung Trocadero.
 
Host: Nata Arman

