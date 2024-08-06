Audrey Davis menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur mirip dirinya di Dirreskrimum Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (6/8/2024). Ditemani sang ayah David Bayu, Audrey memilih bungkam saat ditanya awak media.
Lewat kuasa hukumnya, Audrey disinyalir syok lantaran tersandung kasus dugaan video syur. Hal itu membuat Audrey pun meminta agar pemeriksan tersebut ditunda.
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Teguh Sugiarto
(fru)
