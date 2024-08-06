...

Usai Penuhi Panggilan Polda Hari Ini, Audrey Davis Minta Pemeriksaan Kasus Dugaan Video Syur Ditunda

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2024 20:00 WIB
Audrey Davis menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur mirip dirinya di Dirreskrimum Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (6/8/2024). Ditemani sang ayah David Bayu, Audrey memilih bungkam saat ditanya awak media.
 
Lewat kuasa hukumnya, Audrey disinyalir syok lantaran tersandung kasus dugaan video syur. Hal itu membuat Audrey pun meminta agar pemeriksan tersebut ditunda.
 
