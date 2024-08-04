Kompleks pemakaman Syech Maulana Ibrahim Maghribi atau Ki Ageng Pantaran di Dukuh Pantaran, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hampir setiap hari didatangi sejumlah orang untuk ziarah. Mereka yang berziarah di makam Ki Ageng Pantaran tak hanya warga Boyolali saja, namun juga dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang untuk memanjatkan doa di tempat tersebut. Banyak pula orang yang melakukan tirakat hingga beberapa hari di makam Ki Ageng Mataram. Bahkan setiap tahun sekali, tepatnya pada hari Jumat pekan ketiga bulan Sura (penanggalan Jawa) warga menggelar ritual buka luwur makam Ki Ageng Pantaran.

Reporter : Tata Rahmanta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

