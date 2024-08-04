Air Terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar di bawah lereng Gunung Lawu menjadi favorit warga mengisi liburan.

Air terjun yang terkenal dengan seribu anak tangga ini diserbu masyarakat karena perpaduan keindahaan Gunung yang memisahkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Selain itu adanya dongeng yang populer dikalangan warga masyarakat.

Reporter : Zannuar Setiadji

Produser: Reza Ramadhan

