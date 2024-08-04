Video aksi heroik seorang polisi yang mengejar pelaku diduga pencuri pisang di Jalan Lingkar Selatan Kudus, Jateng. Polisi di atas kap mobil yang melaju kencang viral. Dalam rekaman video warga terlihat sebuah mobil merah melaju dengan kencang. Sedangkan seorang polisi berada di atas kap mesin mobil yang diduga sedang melakukan pengejaran pencuri.

Reporter: Nur Choiruddin

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

