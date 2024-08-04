...

Polisi di Kudus Naik Kap Mobil yang Melaju Kencang saat Berusaha Tangkap Pencuri

Nur Choiruddin, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 21:31 WIB
Video aksi heroik seorang polisi yang mengejar pelaku diduga pencuri pisang di Jalan Lingkar Selatan Kudus, Jateng. Polisi di atas kap mobil yang melaju kencang viral. Dalam rekaman video warga terlihat sebuah mobil merah melaju dengan kencang. Sedangkan seorang polisi berada di atas kap mesin mobil yang diduga sedang melakukan pengejaran pencuri.
 
Reporter: Nur Choiruddin
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

