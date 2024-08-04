Sejumlah ibu muda menggeruduk rumah salah satu warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena diduga melakukan penipuan berkedok arisan.

Rekaman video amatir milik salah satu korban yang merekam saat sejumlah ibu-ibu muda menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan berkedok arisan itu viral. Ibu-ibu muda meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku di wilayah Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Reporter : Cahyat Supriatna

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

