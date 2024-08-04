Fasilitas air minum IKN akan beroperasi pada 10 Agustus 2024. Hal ini diungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuldjono pada Minggu (4/8/2024).
Fasilitas air minum mulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA), pipa transmisi hingga pipa persil/gedung/kantor pemerintahan. Debit pengaliran tahap awal akan beroperasi 150 liter/detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar internasional.
Kualitas air minum di IKN diklaim akan seperti air minum dalam kemasan. Sehingga menurutnya masyarakat bisa minum langsung dari keran.
Reporter : Delvicka Afriantina
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
