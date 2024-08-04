...

Basuki Hadimuldjono Sebut Air Minum IKN dari Keran Mulai Beroperasi 10 Agustus 2024

Delvicka Afriantina, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2024 17:00 WIB
Fasilitas air minum IKN akan beroperasi pada 10 Agustus 2024. Hal ini diungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuldjono pada Minggu (4/8/2024).
 
Fasilitas air minum mulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA), pipa transmisi hingga pipa persil/gedung/kantor pemerintahan. Debit pengaliran tahap awal akan beroperasi 150 liter/detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar internasional.
 
Kualitas air minum di IKN diklaim akan seperti air minum dalam kemasan. Sehingga menurutnya masyarakat bisa minum langsung dari keran.
 
Reporter : Delvicka Afriantina
Produser: Reza Ramadhan

