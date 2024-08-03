Empat wakil bulu tangkis Indonesia dari ganda putri dan ganda campuran tiba di tanah air. Mereka mendapat sambutan yang hangat setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

Salah satu atlet, Siti Fadia sempat tak kuasa menahan tangis saat dijemput keluarga di bandara usai tersingkir di Olimpiade 2024 Paris. Fadia mengatakan setelah gagal di Olimpiade kedepannya akan ada evaluasi untuk melakukan yang terbaik bagi bulu tangkis ganda putri.

Kegagalan di Olimpiade 2024 juga menjadi pengalaman berharga bagi Fadia agar lebih baik kedepannya.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Noerman Hasnugara

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News