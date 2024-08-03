...

Tiba di Tanah Air, Siti Fadia : Ini Jadi Pelajaran Berharga dari Olimpiade 2024

Hasnugara, Jurnalis · Sabtu 03 Agustus 2024 19:30 WIB
Empat wakil bulu tangkis Indonesia dari ganda putri dan ganda campuran tiba di tanah air. Mereka mendapat sambutan yang hangat setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/8/2024) sore WIB.
 
Salah satu atlet, Siti Fadia sempat tak kuasa menahan tangis saat dijemput keluarga di bandara usai tersingkir di Olimpiade 2024 Paris. Fadia mengatakan setelah gagal di Olimpiade kedepannya akan ada evaluasi untuk melakukan yang terbaik bagi bulu tangkis ganda putri.
 
Kegagalan di Olimpiade 2024 juga menjadi pengalaman berharga bagi Fadia agar lebih baik kedepannya. 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Noerman Hasnugara

(mhd)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

