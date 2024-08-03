Pebulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Pitha Haningtyas Mentari, telah tiba di Tanah Air. Ketiga pemain ini mendapat sambutan yang hangat oleh perwakilan PBSI, NOC Indonesia, dan Kemenpora RI, setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/8/2024) sore WIB. Langkah ketiganya harus terhenti lebih cepat di Olimpiade Paris 2024.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Dika

(mhd)

