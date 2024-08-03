Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke semifinal cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Di semifinal Gregoria akan menantang An Se-young.

Dalam tujuh pertemuan, Gregoria belum pernah menang melawan tunggal putri asal Korea Selatan tersebut Ini menjadi tantangan yang berat bagi Gregoria untuk bisa melaju ke parta puncak di Olimpiade Paris 2024.

Produser : Febry Rachadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News