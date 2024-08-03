Rangkaian kereta tanpa rel untuk di IKN untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan, Kamis (1/8). Rangkaian kereta ini berasal dari perushaan CTRC Qingdao Sifang diturunkan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan.

Kereta tanpa rel di IKN pada tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan. Untuk peserta upacara HUT ke-79 RI dari sumbu kebangsaan barat dan timur menuju areal upacara.

Produser: Febri Rachadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News