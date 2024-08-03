Okezone Update kali ini diawali berita viral pengendara motor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah UKI-Cawang menuju Bogor. Video selanjutnya tentang para pedagang mengaku omzet penjualan bambu mulai meningkat jelang Hut ke-79 RI.
Okezone Update ditutup dari berita Atlet tembak Turki Yusuf Dikec, viral di media sosial karena penampilannya di Olimpiade Paris 2024 pada Rabu, 31 Juli 2024.
Host: Bayu Pradhana
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow