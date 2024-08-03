...

OKEZONE UPDATES: Pengendara Motor Nyelonong Masuk Tol hingga Viral Gaya Nyantai Atlet Tembak Turki

Bayu Pradhana, Jurnalis · Sabtu 03 Agustus 2024 07:30 WIB
Okezone Update kali ini diawali berita viral pengendara motor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah UKI-Cawang menuju Bogor. Video selanjutnya tentang para pedagang mengaku omzet penjualan bambu mulai meningkat jelang Hut ke-79 RI.
 
Okezone Update ditutup dari berita Atlet tembak Turki Yusuf Dikec, viral di media sosial karena penampilannya di Olimpiade Paris 2024 pada Rabu, 31 Juli 2024. 
 
Host: Bayu Pradhana

