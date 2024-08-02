JAKARTA – Vision+ Originals telah merilis “Inul & Adam: The Series” yang dapat disaksikan gratis di sini . Series bergenre komedi berbalut alunan dangdut ini merupakan kolaborasi antara Vision+ dengan Ekomando Production yang menghadirkan pedangdut tanah air, Inul Daratista sebagai pemeran utama wanita.

Ada yang spesial dari episode 3 series "Inul & Adam: The Series” yaitu kehadiran Arie Kriting. Arie Kriting berperan sebagai Arie yang sedang mendapat masalah besar karena menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Datanya digunakan untuk pinjol oleh sahabatnya. Adam pun berniat menolong Arie lewat jalur hukum.

Namun, kedatangan Arie ke kantor Adam menimbulkan kesalahpahaman yang tak terduga dengan Dodi, salah satu klien Adam yang juga sedang diteror oleh debt collector pinjol. Dodi, yang panik, mengira Arie Kriting adalah debt collector yang datang untuk menagih utang, sementara Ari Kriting juga mengira Dodi adalah debt collector yang ingin menagih hutang kepadanya. Kesalahpahaman ini menyebabkan ketegangan antara keduanya.

Saksikan kelanjutan series “Inul & Adam: The Series”, kamu bisa streaming gratis dengan klik di sini . Nonton kisah Inul berjuang menjadi penyanyi dangdut Ibukota yang diramaikan oleh sejumlah bintang tamu komedian Indonesia! Pastikan download aplikasi Vision+ di PlayStore dan AppStore ya.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

#originalseries #visionplus #Inul&Adam

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News