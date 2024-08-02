Kabut tipis seakan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan danau Ranu Pani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Danau alam yang berada di ketinggian 2.114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan yang menakjubkan.

Pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara. Sementara kabut tipis dan hawa dingin menambah harmoni yang memikat hati.

Danau Ranu Pani menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi berswafoto. Lokasi ini juga menjadi tempat camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam

Reporter : Yayan Nugroho

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News