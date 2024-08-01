...

Berkah Perajin Bendera Merah Putih Jelang HUT Ke-79 Kemerdekaan RI

Tata Rahmanta, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 16:30 WIB
A A A
Kesibukan para penjahit terlihat di rumah Azis Khoirudin, salah atu perajin bendera merah putih dan umbul-umbul di Desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah.
 
Tak hanya menjahit, sejumlah pekerja lain juga sibuk melipat dan mengemas bendera merah putih dan umbul-umbul ke dalam kemasan untuk dipasarkan.
 
Perajin mengaku, menjelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini permintaan bendera dan umbul-umbul mulai meningkat. Bahkan mencapai 100 persen.
 
Harga bendera dan umbul-umbul bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp700 ribu per kodi, tergantung model dan ukurannya.
 
Kontributor: Tata Rahmanta

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini