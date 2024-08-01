Kesibukan para penjahit terlihat di rumah Azis Khoirudin, salah atu perajin bendera merah putih dan umbul-umbul di Desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah.

Tak hanya menjahit, sejumlah pekerja lain juga sibuk melipat dan mengemas bendera merah putih dan umbul-umbul ke dalam kemasan untuk dipasarkan.

Perajin mengaku, menjelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini permintaan bendera dan umbul-umbul mulai meningkat. Bahkan mencapai 100 persen.

Harga bendera dan umbul-umbul bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp700 ribu per kodi, tergantung model dan ukurannya.

