...

Melihat Keindahan Danau Toba dari Sapo Juma

Eka Hetriansyah, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 15:50 WIB
Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba.
 
Di sini kita bisa melihat langsung keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Bahkan kita bisa lihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba.
 
Cukup membayar Rp20 ribu per orang untuk biaya masuk, kita sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang berada di lokasi ini.
 
Kontributor: Eka Hetriansyah

