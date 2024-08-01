Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan komentarnya terkait kematian Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Sebelumnya, Ma'ruf menyampaikan ikut berbelasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Hamas.

Wapres Ma'ruf menilai cara Israel membunuh Ismail Haniyeh tidak etis. Ia juga mengatakan kematian Ismail Haniyeh dapat menyulut ketegangan kembali antara Israel dan Palestina.

