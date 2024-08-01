...

Wapres Ma'ruf Amin Nilai Cara Israel Membunuh Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Tidak Etis

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 16:50 WIB
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan komentarnya terkait kematian Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Sebelumnya, Ma'ruf menyampaikan ikut berbelasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Hamas.
 
Wapres Ma'ruf menilai cara Israel membunuh Ismail Haniyeh tidak etis. Ia juga mengatakan kematian Ismail Haniyeh dapat menyulut ketegangan kembali antara Israel dan Palestina.
 
