...

Hidup di Kota tapi Tanpa Listrik

Heri Purnomo, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 16:00 WIB
Seperti inilah kondisi rumah Daripan di malam hari. Petani warga Blora, Jawa Tengah ini tidak pernah menikmati aliran listrik selama puluhan tahun.
 
Saat malam tima, ia hanya mengandalkan petromak untuk penerangan lampu di rumah sederhananya. Ironinya, rumah Daripan ini ternyata masih berada di tengah Kota Blora, tak jauh dari Alun-Alun. Namun, keterbatasan ekonomi membuat ia tak mampu membayar biaya pemasangan dan tagihan listrik.
 
Daripan merupakan satu dari puluhan warga miskin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sehari-hari ia menggarap lahan sawah warisan orang tua di belakang rumahnya, sementara istrinya berdagang keliling desa.
 
Kontributor: Heri Purnomo

(fru)

