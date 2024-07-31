...

Angela Tanoesoedibjo Diangkat Jadi Ketua Umum Perindo Pada Rakernas 2024

Jonathan Simanjutak, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2024 18:20 WIB
Hary Tanoesoedibjo menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Angela ditunjuk menjadi Ketua Umum tepat di acara penutupan Mukernas Partai Perindo, Rabu(31/7)malam.
 
Hary Tanoesoedibjo mengungkap penunjukan Angela merupakan sikap untuk menghadapi generasi muda apalagi sosok Angela Tanoesoedibjo  juga merupakan sosok milenial.
 
Penunjukkan itu langsung disambut meriah kader Partai Perindo yang hadir. Hary Tanoesoedibjo pun langsung menyerahkan surat penugasan dihadapan kader Perindo lainnya.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak

(fru)

