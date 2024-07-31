Hary Tanoesoedibjo menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Angela ditunjuk menjadi Ketua Umum tepat di acara penutupan Mukernas Partai Perindo, Rabu(31/7)malam.

Hary Tanoesoedibjo mengungkap penunjukan Angela merupakan sikap untuk menghadapi generasi muda apalagi sosok Angela Tanoesoedibjo juga merupakan sosok milenial.

Penunjukkan itu langsung disambut meriah kader Partai Perindo yang hadir. Hary Tanoesoedibjo pun langsung menyerahkan surat penugasan dihadapan kader Perindo lainnya.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News