Menjajal Serunya Main Air di Sungai Berbatu Lumajang Jawa Timur

Yayan Nugroho, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2024 11:30 WIB
Inilah keseruan berwisata di Mahameru Rafting yang berada di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pecinta wisata adrenalin wajib coba keseruan menyusuri sungai sepanjang 4 km yang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam di lereng Gunung Semeru ini. 
 
Sepanjang jalur pengunjung juga akan disuguhkan dengan pemandangan yang masih alami khas pedesaan di lereng Gunung Semeru. Untuk mencoba keseruan menyusuri jeram ini, pengunjung cukup membayar RP150.000 per orang.
 
Kontributor: Yayan Nugroho 

(fru)

