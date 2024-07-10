Salah satu Pasar Tradisional yang ada di Malang, Jawa Timur ini memiliki tempat kulineran kekinian yang tengah digandrungi anak muda. Berada di tengah-tengah para penjual daging dan sayuran, setiap harinya kedai mi ayam ini selalu ramai pengunjung.

Mi ayam disini memiliki keunikan sendiri, karena menjual mi bihun kuah colagen serta mi goreng dengan tambahan toping ayam chasyu. Dalam sehari sekitar 200 prosi mi ayam ludes terjual. Harganya pun cukup bersahabat dengan kantong yaitu Rp15.000 per porsinya.

Kontributor: Deni Irwansyah

(fru)

