Semifinal Copa America 2024, Timnas Argentina Waspadai Misi Balas Dendam Kanada

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2024 13:15 WIB
Timnas Argentina melakukan persiapan jelang menghadapi laga semifinal Copa America 2024 melawan Kanada. Skuad asuhan Lionel Scaloni harus mewaspadai misi balas dendam Kanada.
 
Sebelumnya, Kanada harus takluk dengan skor 0-2 dari Argentina pada babak grup. Kini, kedua tim kembali bertemu pada laga semifinal di MetLife Stadium, East Rutherford, Rabu (10/7) pagi WIB.
 
Namun, Messi dan kolega dalam kondisi siap tempur demi menjaga asanya untuk mempertahankan gelar juara.
 
