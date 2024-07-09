Timnas Argentina melakukan persiapan jelang menghadapi laga semifinal Copa America 2024 melawan Kanada. Skuad asuhan Lionel Scaloni harus mewaspadai misi balas dendam Kanada.

Sebelumnya, Kanada harus takluk dengan skor 0-2 dari Argentina pada babak grup. Kini, kedua tim kembali bertemu pada laga semifinal di MetLife Stadium, East Rutherford, Rabu (10/7) pagi WIB.

Namun, Messi dan kolega dalam kondisi siap tempur demi menjaga asanya untuk mempertahankan gelar juara.

