Timnas Argentina melakukan persiapan jelang menghadapi laga semifinal Copa America 2024 melawan Kanada. Skuad asuhan Lionel Scaloni harus mewaspadai misi balas dendam Kanada.
Sebelumnya, Kanada harus takluk dengan skor 0-2 dari Argentina pada babak grup. Kini, kedua tim kembali bertemu pada laga semifinal di MetLife Stadium, East Rutherford, Rabu (10/7) pagi WIB.
Namun, Messi dan kolega dalam kondisi siap tempur demi menjaga asanya untuk mempertahankan gelar juara.
Source: Reuters
Produser: Febry Rachadi
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow