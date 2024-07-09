...

Melancong ke Area Misterius Sha Tau Kok di Hong Kong yang Baru Dibuka untuk Wisatawan pada Tahun 2024

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2024 19:00 WIB
Inilah Sha Tau Kok di Hong Kong yang pada tahun 1951 ditetapkan sebagai bagian dari Daerah Tertutup Perbatasan. 
 
Sha Tau Kok baru dibuka pada Januari 2024 silam. Namun, untuk datang ke tempat ini perlu ada izin khusus. Untuk masuk ke tempat ini Anda harus ditemani oleh Tour Guide.
 
Di kawasan ini, Anda pun bisa menjelajahi pemandangan indah, objek wisata unik, dan kuliner lokal. Pertama kali tiba kita akan disuguhkan dua mural yang menggambarkan upacara perayaan syukur kepada dewa.
 
Di sini kita juga bisa ke Chung Ying Street Garden yang sempat ditutup selama bertahun-tahun. Anda juga akan menemukan dermaga terpanjang di Hong Kong yang sudah dibangun pada 1960.
 
Tapi yang menjadi highlight adalah Anda bisa menyebrang ke Hong Kong UNESCO Global Geopark. Yakni, Pulau Lai Chi Wo, Kat O, dan Ap Chau menggunakan ferry.
 
Reporter : Martin Bagya Kertiyasa
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

