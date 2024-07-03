...

Kerajinan Kulit Sapi, dari Hobi jadi Pendulang Rupiah

Indra Yosserizal, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 14:22 WIB
Siapa sangka produk kerajinan kulit sapi ini adalah hasil buatan tangan. Ya, dari hobi mengkoleksi jam tangan klasik, pria di Pekanbaru, Riau, berhasil mengembangkan usaha kerajinan kulit sapi menjadi pendulang rupiah.
 
Menariknya, dalam mengembangkan usahanya ia terus berinovasi membuat kerajinan berbahan kulit sapi. Hebatnya, kerajinan kulit sapi ini sudah dipasarkan hingga mancanegara.
 
Harga produk kerajinan ini bervariasi, mulai dair Rp25 ribu hingga Rp1,5 juta.
 
Kontributor: Indra Yosserizal

