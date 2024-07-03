...

Tahun Ajaran Baru 2024/2025, Warga di Pantura Jual Emas untuk Kebutuhan Sekolah

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 11:30 WIB
Tahun ajaran baru 20224/2025, toko perhiasan di Subang, Jawa Barat, diserbu penjual emas. Pasalnya orang tua memerlukan biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, Rabu (3/7). Mulai dari kebutuhan alat tulis, seragam sekolah serta biaya pendaftaran sekolah.
 
Setiap harinya peningkatan penjualan emas di Subang terus  mengalami peningkatan. Selain untuk kebutuhan sekolah, warga juga menjual emas untuk kebutuhan sehari-hari.
 
Kontributor: Yudy Heryawan 
Produser: Akira AW

