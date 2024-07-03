Tahun ajaran baru 20224/2025, toko perhiasan di Subang, Jawa Barat, diserbu penjual emas. Pasalnya orang tua memerlukan biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, Rabu (3/7). Mulai dari kebutuhan alat tulis, seragam sekolah serta biaya pendaftaran sekolah.

Setiap harinya peningkatan penjualan emas di Subang terus mengalami peningkatan. Selain untuk kebutuhan sekolah, warga juga menjual emas untuk kebutuhan sehari-hari.

Kontributor: Yudy Heryawan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News