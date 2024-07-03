Pengunjung menikmati rujak sambil menikmati keindahan air terjun Putri Nglirip di Tuban, Jawa Timur. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau tosca.

Selain itu, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyoagung, yaitu rujak petis.

Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini, membuat lokasi wisata air terjun Putri Nglirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.

Kontributor: Pipit Wibawanto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News