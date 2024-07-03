...

Cerita Haji Koboi di Musim Haji 2024

Yudi Heryawan Juanda, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 08:18 WIB
Salah satu penyumbang angka kematian ratusan jemaah haji pada musim haji 2024 adalah haji ilegal. Jemaah haji ilegal tidak mendapat fasilitas memadai, termasuk tempat menginap dan layanan konsumsi.
 
Alman Mulyana tenaga migran asal Subang yang tinggal di Makkah menuturkan seperti apa jemaah haji ilegal atau haji koboi harus menghindari petugas keamaan dan berteduh di tenda seadanya.
 
Kontributor: Yudi Heryawan Juanda

(fru)

